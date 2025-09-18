FIVB Dünya Şampiyonası’nda kritik mücadele: Filipinler – İran maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Grubu’nda heyecan dorukta! Tunus, oynadığı 3 maçta topladığı 6 puanla zirvede yer alırken, İran, Filipinler ve Mısır 3’er puanla sıralandı. Bugün Filipinler – İran maçında alınacak sonuç, ikinci sıra için belirleyici olacak.

Mısır’ın Tunus’a 3-0 yenilmesiyle birlikte bu karşılaşmanın önemi daha da arttı. Kazanan taraf puanını 6’ya çıkararak üst tura çıkma yolunda avantaj elde edecek.

Filipinler son olarak Mısır’ı 3-1 mağlup ederek moral buldu. Ancak daha önce Tunus, Portekiz, Vietnam ve Tayland’a kaybetti. İran ise güçlü rakip Tunus’u 3-1 yenerek grupta iddiasını sürdürdü. Çin ve Bulgaristan karşısında da net galibiyetler aldı, fakat Fransa ve Mısır karşısında istediğini yapamadı.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filipinler – İran karşılaşması 18 Eylül 2025 Perşembe günü saat 12.30’da oynanacak. Mücadele, Mall of Asia Arena (Pasay City) salonunda oynanacak.

Maçın tüm heyecanı, uluslararası yayıncı Volleyball TV ekranlarından voleybolseverlerle buluşacak.