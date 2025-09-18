Kırşehir’de kan donduran cinayet! Karı koca evlerinde silahla öldürülmüş halde bulundu

Edinilen bilgilere göre olay, Akçakent ilçesine bağlı Yaylaözü köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan 63 yaşındaki R.K. ile 62 yaşındaki eşi E.K.’nin evinden silah sesleri geldiğini duyan komşuları hemen ikamete yöneldi.

Eve giren köylüler, çiftin ateşli silahla saldırıya uğradığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Köye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde R.K. ve eşi E.K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

JANDARMA KÖYÜ ABLUKAYA ALDI

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Evde detaylı inceleme yapılırken, fail ya da faillerin yakalanması için köy ve çevresinde arama çalışmaları başlatıldı.