Samsun’da define avı skandalı! Anne ve oğlu evin altına 12 metrelik tünel kazdı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki müstakil bir binada kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bahçede tam 12 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde tünel kazıldığını ortaya çıkardı. Kazı sırasında kullanılan toprakların dikkati çekmemesi için çuvallara doldurularak evin bahçesinde biriktirildiği tespit edildi.

ELEKTRİKLİ VİNÇLE TOPRAK ÇIKARMIŞLAR

Yapılan incelemede, tünelden çıkarılan toprağın elektrikli vinç sistemiyle yüzeye taşındığı belirlendi. Evin bahçesinde çok sayıda çuval dolusu toprak bulundu. Ayrıca kaçak kazıda kullanılan çeşitli kazı malzemelerine de el konuldu.

Operasyonda anne F.T. ile oğlu D.T. polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.

Anne F.T’nin emniyette verdiği ifade dikkat çekti. F.T’nin, “Rüyamda ikamet ettiğimiz evin altında define olduğunu gördüm. Bu nedenle kazıya başladık” dediği öğrenildi.