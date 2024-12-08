Formula 1’ de sezon sona erdi: McLaren zirvede!

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 24. ve son yarışı, Abu Dabi’deki Yas Marina Pisti’nde gerçekleşti. 58 tur üzerinden yapılan yarışta McLaren’ın İngiliz pilotu Lando Norris, 1 saat 26 dakika 33.291 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Bu zafer, McLaren’a 2024 sezonunda takımlar şampiyonluğunu kazandırdı.

FERRARİNİN MÜCADELESİ YETMEDİ

Ferrari’nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Norris’in yalnızca 5.832 saniye gerisinde yarışı ikinci sırada tamamladı. Takım arkadaşı Monakolu Charles Leclerc ise yarışı üçüncü sırada bitirerek Ferrari’ye çifte podyum sevinci yaşattı. Ancak Ferrari, McLaren’ı takımlar klasmanında geçmeyi başaramadı ve sezonu ikinci sırada tamamladı.

VERSTAPPEN’DEN ERKEN ZAFER, MCLAREN’DAN BÜYÜK DÖNÜŞ

Red Bull’un Hollandalı yıldızı Max Verstappen, 22. yarış olan Las Vegas Grand Prix’sinde pilotlar klasmanındaki şampiyonluğunu garantilemişti. Ancak takımlar klasmanında McLaren’ın üstün performansı, özellikle sezonun ikinci yarısındaki yükselişi, Red Bull’u geride bırakarak şampiyonluğu getirdi.

Yarışın ardından 2024 sezonunun pilotlar ve takımlar klasmanındaki ilk 5 sıralaması şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 437

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 374

3. Charles Leclerc (Monako): 356

4. Oscar Piastri (Avustralya): 292

5. Carlos Sainz (İspanya): 290

Takımlar

1. McLaren: 666

2. Ferrari: 652

3. Red Bull: 589

4. Mercedes: 468

5. Aston Martin: 94