Sivasspor’da gergin gece: Bülent Uygun’a istifa tepkisi

Galatasaray’a 3-2 mağlup olan Sivasspor’da teknik direktör Bülent Uygun, taraftarların hedefindeydi. Tribünlerden yükselen “istifa” seslerine Uygun’un tepkisi dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sivasspor’da gergin gece: Bülent Uygun’a istifa tepkisi
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Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray’ı konuk eden Sivasspor, sahasında 3-2’lik mağlubiyet alarak taraftarını üzdü. Mücadele sonrasında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, tribünlerin sert tepkisiyle karşılaştı

TRİBÜNLERDEN ‘İSTİFA’ SESLERİ YÜKSELDİ

Sezon başından bu yana takımın sergilediği inişli çıkışlı performans nedeniyle eleştirilerin odağında olan Bülent Uygun, Galatasaray karşısındaki mağlubiyetin ardından taraftarların sabrını taşırdı. Maçın belli bölümlerinde 4 Eylül Stadyumu’nda “Bülent Uygun istifa” sloganları atıldı.

Taraftarların tepkisine sessiz kalmayan Uygun, tribünlere dönerek kafa salladı ve el kol hareketleriyle karşılık verdi. Kısa süreli gerginliğin ardından teknik ekibinden gelen müdahaleyle sakinleştirilen Uygun, takımın soyunma odasına yöneldi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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