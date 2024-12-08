Galatasaray’a sakatlık şoku!

Fanatik’in haberine göre Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor’a konuk olduğu maçta 10 kişi kalmasına rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Ancak sarı-kırmızılı ekibin zafer sevincine, Victor Osimhen’in sakatlığı gölge düşürdü.

45+9. dakikada penaltıdan attığı golle takımını 2-1 öne geçiren Nijeryalı forvet, Galatasaray’ın galibiyet yolundaki en önemli isimlerinden biri oldu. Mücadelede üstün bir performans sergileyen Osimhen, taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.

Karşılaşmanın 74. dakikasında sakatlık yaşayan yıldız oyuncu, teknik ekibi endişelendirdi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Osimhen, yerini Michy Batshuayi’ye bıraktı.