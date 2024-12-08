Çanakkale’de fırtına ulaşımı vurdu: Seferler iptal!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale Boğazı’ndaki deniz ulaşımında aksama yaşanıyor. Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal edilirken, Gökçeada’ya sınırlı sefer düzenlenecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çanakkale’de fırtına ulaşımı vurdu: Seferler iptal!
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Çanakkale Boğazı ve adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki sefer tarifesinde değişiklik yapıldığını duyurdu.

BOZCAADA’YA TÜM SEFERLER İPTAL

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattında planlanan tüm seferlerin hava şartları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

GÖKÇEADA’DA SINIRLI SEFERLER

Kabatepe-Gökçeada hattında ise yalnızca Kabatepe’den yarın saat 19.00’da, Gökçeada’dan ise saat 17.00’de sefer yapılacağı açıklandı. Sabah ve öğlen saatlerindeki Kabatepe’den 09.00 ve 15.00, Gökçeada’dan 07.00 ve 11.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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