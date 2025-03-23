Formula 1’de Çin Grand Prix’sini Oscar Piastri kazandı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix’sini McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.

Şanghay Uluslararası Pisti'nde düzenlenen 56 turluk mücadelede pole pozisyonunda start alan Piastri, yarışı baştan sona önde götürerek zaferle ayrıldı. 1 saat 30 dakika 55.026 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada gören 22 yaşındaki pilot, kariyerinin üçüncü yarış galibiyetini elde etti.

MCLAREN ÇİFTE ZAFER YAŞADI

Sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix’sinde kazanan Lando Norris, Çin'de de başarılı bir performans sergiledi. Britanyalı pilot, takım arkadaşı Piastri’nin 9.748 saniye gerisinde ikinci oldu ve McLaren çifte podyum başarısı yakaladı.

Mercedes pilotu George Russell ise liderin 11.097 saniye arkasında üçüncü sırayı alarak podyumu tamamladı.

Red Bull’un Hollandalı şampiyonu Max Verstappen, yarıştan 4. sırada ayrılarak podyumun dışında kaldı. Ferrari’den Charles Leclerc 5., Mercedes’in efsane ismi Lewis Hamilton ise 6. sırada finiş gördü.

SEZONUN 3. YARIŞI JAPONYA'DA

Sezonun üçüncü etabı olan Japonya Grand Prix'si, 6 Nisan'da gerçekleştirilecek. Şampiyonluk mücadelesi, özellikle McLaren ve Mercedes’in güçlü performansıyla heyecan verici bir rekabete sahne olmaya devam edecek.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANINDA SON DURUM

Pilotlar Klasmanı

Lando Norris (Büyük Britanya) – 44 puan

Max Verstappen (Hollanda) – 36 puan

George Russell (Büyük Britanya) – 35 puan

Oscar Piastri (Avustralya) – 34 puan

Andrea Kimi Antonelli (İtalya) – 18 puan

Takımlar Klasmanı

McLaren – 78 puan

Mercedes – 53 puan

Red Bull – 36 puan

Ferrari – 35 puan

Williams – 12 puan