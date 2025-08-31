Formula 1’de genç yıldız parladı: Hollanda GP’sinde Piastri zirvede

Beş kırmızı ışığın sönmesiyle yarış heyecanı başladı. Startta Piastri liderliğini korurken, kırmızı logolu lastiklerle kalkan Max Verstappen, Lando Norris’i geçerek ikinci sıraya yerleşti. Orta grupta Alex Albon, 15. sıradan başladığı yarışta ilk turlarda beş sıra kazanarak dikkat çekti.

İlk virajlarda Lance Stroll ve Gabriel Bortoleto arasında temas yaşanırken, 9. turda Lando Norris, Verstappen’i geçerek ikinciliğe yükseldi. Bu sırada liderlikteki Piastri telsizden vizöründe yağmur damlaları olduğunu bildiriyordu. Yağmurun etkisiyle pit stop stratejileri devreye girdi.

Yarışın 20. turundan kısa süre sonra Lewis Hamilton, 3. viraj çıkışında bariyerlere çarptı ve güvenlik aracı piste girdi. Pit stopların ardından yeniden başlayan sekansta Piastri liderliğini Norris’e karşı korumayı başardı.

FERRARİ’DE ÇİFTE HAYAL KIRIKLIĞI

Carlos Sainz ve Liam Lawson’un ilk virajdaki teması sonrası Sainz’e 10 saniye ceza verildi. Yarışın ortasında pistteki parçalar nedeniyle sanal güvenlik aracı devreye girerken, Ferrari’nin şanssızlığı devam etti. Leclerc, Antonelli ile mücadelesinde bariyerlere çarparak yarışa veda etti.

Bitime kısa süre kala McLaren’in ikinci pilotu Lando Norris de mekanik sorun nedeniyle aracını kenara çekmek zorunda kaldı.

SONUÇLAR:

72 turluk mücadeleyi McLaren pilotu Oscar Piastri zirvede tamamladı. Red Bull’dan Max Verstappen ikinci sırayı alırken, genç Fransız Isack Hadjar büyük bir sürprizle podyumun üçüncü basamağına çıktı. Dördüncü sırayı George Russell, beşinci sırayı ise Alex Albon elde etti.

Ferrari’nin iki pilotunun yarış dışı kalması, sezonun en dramatik anlarından biri olarak kayıtlara geçti. McLaren ise Piastri’nin galibiyetiyle büyük moral kazandı.