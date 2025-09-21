Formula 1’de nefes kesen yarış! Azerbaycan GP’sini Max Verstappen kazandı
Bakü Şehir Pisti’nde gerçekleşen sezonun 17. yarışı nefes kesti. Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışı birincilikle tamamladı.
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de koşulan 17. yarışla sürdü. 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti’nde 51 tur üzerinden düzenlenen yarışta startı pole pozisyonundan alan Max Verstappen, 1 saat 33 dakika 26 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Red Bull pilotu bu sonuçla üst üste ikinci, sezonun ise dördüncü galibiyetini elde etti.
PODYUMDA RUSSELL VE SAINZ
Verstappen’in ardından Mercedes’in İngiliz pilotu George Russell ikinci sırayı aldı. Russell, liderin 14.609 saniye gerisinde yarışı tamamlarken, Williams sürücüsü Carlos Sainz ise 19.199 saniye farkla üçüncü basamakta podyuma çıktı.
Dün sıralama turlarında kaza yapan McLaren pilotu ve şampiyona lideri Oscar Piastri ise şanssız bir gün yaşadı. Avustralyalı pilot, 5. virajda yaşadığı kaza sonrası ilk turda yarışa veda etti.
SIRADAKİ DURAK SİNGAPUR
Sezonun 18. yarışı 5 Ekim Pazar günü Singapur Grand Prix’si ile devam edecek. Marina Bay sokaklarında gerçekleşecek gece yarışı, şampiyonluk mücadelesine bir kez daha yön verecek.
GÜNCEL PUAN DURUMU
Pilotlar klasmanı ilk 5:
Oscar Piastri (Avustralya) – 324 puan
Lando Norris (Büyük Britanya) – 299 puan
Max Verstappen (Hollanda) – 255 puan
George Russell (Büyük Britanya) – 212 puan
Charles Leclerc (Monako) – 165 puan
Takımlar klasmanı ilk 5:
McLaren – 623 puan
Mercedes – 290 puan
Ferrari – 286 puan
Red Bull Racing – 272 puan
Williams – 101 puan