Formula 1’de nefes kesen yarış! Azerbaycan GP’sini Max Verstappen kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de koşulan 17. yarışla sürdü. 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti’nde 51 tur üzerinden düzenlenen yarışta startı pole pozisyonundan alan Max Verstappen, 1 saat 33 dakika 26 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Red Bull pilotu bu sonuçla üst üste ikinci, sezonun ise dördüncü galibiyetini elde etti.

PODYUMDA RUSSELL VE SAINZ

Verstappen’in ardından Mercedes’in İngiliz pilotu George Russell ikinci sırayı aldı. Russell, liderin 14.609 saniye gerisinde yarışı tamamlarken, Williams sürücüsü Carlos Sainz ise 19.199 saniye farkla üçüncü basamakta podyuma çıktı.

Dün sıralama turlarında kaza yapan McLaren pilotu ve şampiyona lideri Oscar Piastri ise şanssız bir gün yaşadı. Avustralyalı pilot, 5. virajda yaşadığı kaza sonrası ilk turda yarışa veda etti.

SIRADAKİ DURAK SİNGAPUR

Sezonun 18. yarışı 5 Ekim Pazar günü Singapur Grand Prix’si ile devam edecek. Marina Bay sokaklarında gerçekleşecek gece yarışı, şampiyonluk mücadelesine bir kez daha yön verecek.

GÜNCEL PUAN DURUMU

Pilotlar klasmanı ilk 5:

Oscar Piastri (Avustralya) – 324 puan

Lando Norris (Büyük Britanya) – 299 puan

Max Verstappen (Hollanda) – 255 puan

George Russell (Büyük Britanya) – 212 puan

Charles Leclerc (Monako) – 165 puan

Takımlar klasmanı ilk 5:

McLaren – 623 puan

Mercedes – 290 puan

Ferrari – 286 puan

Red Bull Racing – 272 puan

Williams – 101 puan