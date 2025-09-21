Formula 1’de nefes kesen yarış! Azerbaycan GP’sini Max Verstappen kazandı

Bakü Şehir Pisti’nde gerçekleşen sezonun 17. yarışı nefes kesti. Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı yarışı birincilikle tamamladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Formula 1’de nefes kesen yarış! Azerbaycan GP’sini Max Verstappen kazandı
Yayınlanma:

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de koşulan 17. yarışla sürdü. 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti’nde 51 tur üzerinden düzenlenen yarışta startı pole pozisyonundan alan Max Verstappen, 1 saat 33 dakika 26 saniyelik derecesiyle damalı bayrağı ilk gören isim oldu. Red Bull pilotu bu sonuçla üst üste ikinci, sezonun ise dördüncü galibiyetini elde etti.

PODYUMDA RUSSELL VE SAINZ

Verstappen’in ardından Mercedes’in İngiliz pilotu George Russell ikinci sırayı aldı. Russell, liderin 14.609 saniye gerisinde yarışı tamamlarken, Williams sürücüsü Carlos Sainz ise 19.199 saniye farkla üçüncü basamakta podyuma çıktı.

Dün sıralama turlarında kaza yapan McLaren pilotu ve şampiyona lideri Oscar Piastri ise şanssız bir gün yaşadı. Avustralyalı pilot, 5. virajda yaşadığı kaza sonrası ilk turda yarışa veda etti.

SIRADAKİ DURAK SİNGAPUR

Sezonun 18. yarışı 5 Ekim Pazar günü Singapur Grand Prix’si ile devam edecek. Marina Bay sokaklarında gerçekleşecek gece yarışı, şampiyonluk mücadelesine bir kez daha yön verecek.

GÜNCEL PUAN DURUMU

Pilotlar klasmanı ilk 5:

Oscar Piastri (Avustralya) – 324 puan
Lando Norris (Büyük Britanya) – 299 puan
Max Verstappen (Hollanda) – 255 puan
George Russell (Büyük Britanya) – 212 puan
Charles Leclerc (Monako) – 165 puan

Takımlar klasmanı ilk 5:

McLaren – 623 puan
Mercedes – 290 puan
Ferrari – 286 puan
Red Bull Racing – 272 puan
Williams – 101 puan

Kırlangıç Vadisi’nde trajedi: Kayalıklardan düşen 50 yaşındaki adam hayatını kaybettiKırlangıç Vadisi’nde trajedi: Kayalıklardan düşen 50 yaşındaki adam hayatını kaybettiYurt
Ev kredisi çekecekler dikkat! 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar?Ev kredisi çekecekler dikkat! 1 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi ne kadar?Ekonomi
formula 1 Max Verstappen
Günün Manşetleri
Vergi denetimlerinde yüksek gelir grupları mercek altında!
Bayrampaşa Belediyesi kura ile CHP'de kaldı
Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi!
265 milyon liralık Baltalı Göleti İletim Hattı tamamlandı
Kadınlara onayları dışında erken doğum yaptırıldı
Marketler pazar günü kapalı mı olacak?
CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı
"25 Eylül’de Trump ile görüşeceğim"
8 ilde görev değişimi! Yeni başkanlar kim olacak?
Başkan yardımcısına ev hapsi kararı verildi
Çok Okunanlar
750 bin TL’niz varsa dikkat! 750 bin TL’niz varsa dikkat!
Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2025 Güncel altın fiyatları 21 Eylül 2025
Meteoroloji’den turuncu alarm! Meteoroloji’den turuncu alarm!
Kas yapmak isteyenler dikkat! Kas yapmak isteyenler dikkat!
BİM'de kaçırılmayacak fırsatlar! BİM'de kaçırılmayacak fırsatlar!