Kırlangıç Vadisi’nde trajedi: Kayalıklardan düşen 50 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kırlangıç Vadisi'nde meydana gelen olayda, 50 yaşındaki dağcı Nurettin Özcan, çıktığı sportif tırmanış sırasında dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Dört kişilik bir ekiple dağa tırmanan Özcan’ın düşüşü sonrasında ekip arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD, TÜRKUAZ Arama ve Kurtarma ile Yesevi Arama Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Zorlu arazi koşullarında olay yerine ulaşan ekipler, Nurettin Özcan’a ilk müdahaleyi yaptı. Ancak sağlık ekipleri, Özcan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yetkililerin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Nurettin Özcan’ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.