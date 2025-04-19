Formula 1’de rekor anlaşma yolda! Max Verstappen’e tarihi teklif

Dört kez dünya şampiyonu olan Red Bull pilotu Max Verstappen’in ismi bu kez tarihin en yüksek bedelli Formula 1 sözleşmesiyle anılıyor. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun, Aston Martin aracılığıyla Verstappen’e üç yıllık 264 milyon euroluk dev bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Formula 1’de rekor anlaşma yolda! Max Verstappen’e tarihi teklif
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Formula 1’de Red Bull ile üst üste şampiyonluklara imza atan Hollandalı yıldız Max Verstappen’in geleceği, sporseverlerin gündeminde. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Aston Martin’i satın alarak genç pilota üç yıllık 264 milyon euroluk bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Bu teklifin gerçekleşmesi halinde 27 yaşındaki Verstappen, motor sporları tarihinin en pahalı transferine imza atabilir. Öngörülen sözleşmeye göre yıldız pilot yıllık 88 milyon euro kazanacak.

TRANSFERDE ASTON MARTIN PLANI

Fanatik'e göre, Aston Martin’in sahibi olan Kanadalı iş insanı Lawrence Stroll, takımı devretmeye sıcak bakıyor. Satın almanın gerçekleşmesi durumunda Suudi Kamu Yatırım Fonu’nun, Verstappen transferi için gereken finansmanı sağlayacağı ifade ediliyor.

SUUDİLERİN SPOR ATAĞI DEVAM EDİYOR

Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu son yıllarda dünya sporuna büyük yatırımlar yaparak dikkat çekiyor. Cristiano Ronaldo’nun Al Nassr’a transferinde de aktif rol alan fon, sporda sınırları zorlayan ücretler ödemekten çekinmiyor. İşte bazı dikkat çeken rakamlar:

Futbol: Cristiano Ronaldo – 176 milyon euro
Golf: Jon Rahm – 174 milyon euro
Beyzbol: Shohei Ohtani – 62 milyon euro
Amerikan Futbolu: Dak Prescott – 53 milyon euro
Basketbol: Stephen Curry – 48 milyon euro

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