Frankfurt – Borussia Dortmund maçı canlı izle! Frankfurt – Borussia Dortmund maçı nasıl izlenir?
Almanya Kupası 2. turunda Salih Özcan’ın takımı Borussia Dortmund, deplasmanda Can Uzun’lu Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 20.30’da, Sıfır TV YouTube kanalından canlı yayımlanacak.
Almanya Kupası’nda 2. tur heyecanı sürüyor. Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Dino Toppmöller’in ekibi Eintracht Frankfurt’a konuk olacak.
FRANKFURT – DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele Frankfurt Arena’da oynanacak ve TSİ 20.30’da başlayacak.
FRANKFURT – DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Sven Jablonski’nin yöneteceği karşılaşma, Sıfır TV YouTube kanalından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak.
Almanya Kupası’ndaki bu mücadelede Türk futbolcular Salih Özcan (Borussia Dortmund) ve Can Uzun (Eintracht Frankfurt) karşı karşıya gelecek.