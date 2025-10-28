İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’ye saldırı talimatı verdi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik toplantısının ardından ateşkesin sürdüğü Gazze Şeridi’ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği güvenlik toplantısının ardından ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi.

İsrail, ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlatıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği güvenlik toplantısının ardından ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi’ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi.

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada,

“Güvenlik istişarelerinin ardından Başbakan Netanyahu, orduya Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlemesi talimatını verdi” denildi.

Söz konusu toplantı, İsrail’in Hamas’ı ateşkesi ihlal etmekle suçlamasının ardından yapıldı.

gazze netanyahu
