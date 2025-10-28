İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze’ye saldırı talimatı verdi!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik toplantısının ardından ateşkesin sürdüğü Gazze Şeridi’ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi.
Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada,
“Güvenlik istişarelerinin ardından Başbakan Netanyahu, orduya Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlemesi talimatını verdi” denildi.
Söz konusu toplantı, İsrail’in Hamas’ı ateşkesi ihlal etmekle suçlamasının ardından yapıldı.