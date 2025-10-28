Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 6 ilde 24 gözaltı

Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şükrü Sözen dönemine ilişkin rüşvet, ihaleye fesat ve yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 6 ilde operasyon yapıldı. Aralarında otel sahibi, iş insanı ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yürütülen rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda aralarında otel sahibi, yönetici, iş insanı ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin N.Ö., A.D., B.Ö., C.Ö., H.S., Ö.B., P.N.İ., S.B., M.A.A., İ.Ü., T.K., A.C.A., H.Ç., S.Y., A.A., Ö.Ç., Ş.E., C.Y., A.T., T.T., L.A., A.T.H., A.K. ve İ.K. olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

