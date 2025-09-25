Futbol dünyasını sarsan dava: Yıldız futbolcu tecavüz iddialarına isyan etti

Paris Saint-Germain’in yıldızı Achraf Hakimi, uzun süredir hakkında gündemde olan tecavüz iddiaları konusunda sessizliğini bozdu. Canal+’ya verdiği özel röportajda iddiaları reddeden Hakimi, yaşananların hayatında derin yaralar açtığını dile getirdi.

Hakimi, “Hiç bu kadar zarar görmemiştim” diyerek duygularını ifade etti. Sözlerine devam eden Faslı futbolcu, “Benim için zordu ve hâlâ da zor. Çünkü yalan üstüne yalan yazmak, özellikle ailem için çok acı verici. Çocuklarım henüz küçük. İnterneti bilmiyorlar ve okumayı bilmiyorlar. Ama bir gün bu tür şeyleri okuyacaklar. Ve benim için, babaları hakkında bu yalanların yazıldığını görmek hoş değil. Ve bunu kimseye dilemem.” dedi.

“SUÇLANDIĞIM ŞEYİN BİR YALAN OLDUĞUNU BİLİYORUM”

Hakimi, davanın özel hayatına büyük zarar verdiğini belirterek net bir çıkış yaptı:

“Suçlandığım şeyin bir yalan olduğunu biliyorum. Kim olduğumu biliyorum. Hiçbir şey yapmadığımı ve asla yapmayacağımı biliyorum. Her zaman polisin emrindeydim. Hatta olaylara dair kendi versiyonumu anlatmak için onlarla konuşmak istedim. Ayrıca DNA’m da onlarda. Beni suçlayan ve ihtiyacı olanların işini kolaylaştırmayan kişinin aksine, her zaman onların emrindeydim.”

Hakimi, profesyonel bir futbolcu olmanın getirdiği yoğun ilgi nedeniyle sürekli risk altında olduklarını belirtti. “Bir futbolcu olarak bu tür şeylere maruz kaldığımı biliyorum. Mesela kızlar bize yaklaşıyor. Şantaj gibi şeyler. Futbol dünyasında birçok insan bizi istismar etmek istiyor.” dedi.

Yaşanan süreçten dersler çıkardığını belirten Faslı yıldız, çevresini daralttığını ifade etti: “Etrafınızda doğru insanlar yoksa, bu tür şeylere yol açabilir. Yaşananlardan sonra birçok şeyi ve insanı değiştirdim. Şimdi arkadaş çevrem o kadar küçük ki artık kimseyi arama almıyorum.”

NE OLMUŞTU?

Hakimi’yi suçlayan 24 yaşındaki kadın, 25 Şubat 2023’te Boulogne-Billancourt’taki evinde futbolcunun rızası dışında cinsel ilişkiye girdiğini iddia etmişti. İddialar ortaya çıktığında, Hakimi’nin eşi ve çocuklarının evde olmadığı belirtilmişti.

Kadın başlangıçta resmi bir şikayette bulunmayı reddetse de, polis soruşturmaları devam etti ve Hakimi hakkında adli gözetim kararı verildi.

Hakimi, davayla ilgili umutlu konuşarak, “Polisin çalışmaları sayesinde iyi bir ilerleme kaydettik. Bugün içim rahat. Adalet görevini yapıyor. Umarız gerçekler yakında ortaya çıkar.” ifadelerini kullandı.