Futbol şöleni başlıyor! Liverpool - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan toplayan Liverpool, 10. sırada yer alıyor. Arne Slot’un öğrencileri, son lig maçında Nottingham Forest karşısında aldıkları 3-0’lık şok mağlubiyeti unutturmak ve ilk 8 iddiasını güçlendirmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor.

Diğer tarafta ise 5 puanla 23. sırada bulunan PSV, son haftalardaki yüksek formuyla dikkat çekiyor. Son 5 resmi maçında sadece 1 beraberlik alıp 4 kez kazanan Hollanda ekibi, Anfield’dan puan çıkararak sürpriz yapmayı hedefliyor.

MÜCADELE SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

23:00’te başlayacak olan futbol şöleni, dijital yayın platformu tabii spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Anfield’daki mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Kritik maç öncesinde teknik heyetlerin sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11'ler de netleşti.

Ev sahibi Liverpool’un sahaya Alisson, C. Jones, I. Konate, V. van Dijk, M. Kerkez, R. Gravenberch, D. Szoboszlai, A. Mac Allister, M. Salah, H. Ekitike ve C. Gakpo 11’i ile çıkması bekleniyor.

Konuk ekip PSV’nin ise M. Kovar, S. Dest, J. Schouten, Y. Gasiorowski, A. Salah-Eddine, I. Saibari, M. Junior, J. Veerman, D. Man, G. Til ve I. Perisic 11’i ile mücadele etmesi öngörülüyor.