Futbolda yeni dönem başladı! Passolig tarih oldu, kimlik kartıyla maça giriş devri başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, futbolseverleri yakından ilgilendiren bir kararla 2014’ten bu yana uygulanan Passolig sistemine son verildiğini açıkladı. 2025-2026 sezonundan itibaren Süper Lig ve 1. Lig maçlarına taraftarlar artık çipli T.C. kimlik kartları ile giriş yapabilecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Futbolda yeni dönem başladı! Passolig tarih oldu, kimlik kartıyla maça giriş devri başlıyor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), stadyum girişlerinde köklü bir değişikliğe imza atarak Passolig uygulamasının sona erdiğini resmen duyurdu. 2014 yılının Nisan ayından bu yana uygulanan elektronik biletleme sisteminin yerine, artık çipli T.C. kimlik kartı dönemi başlıyor.

TFF: “ELEKTRONİK BİLET KİMLİK KARTINA YÜKLENECEK”

TFF’den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Süper Lig ve 1. Lig’de 2014 Nisan ayından bu yana devam eden biletleme ve müsabakalara giriş süreçlerinde yeni bir döneme geçiliyor.”

Yeni uygulamaya göre, taraftarlar çipli kimlik kartlarına elektronik bilet yüklemesi yaparak stadyumlara giriş sağlayabilecek. Bu sistemin hayata geçirilmesiyle birlikte, taraftarların maçlara erişimi daha pratik ve hızlı hale getirilecek.

Yeni sistemin 2025-2026 futbol sezonunda devreye alınması planlanıyor. Bu süreçte TFF, stadyumlarda kullanılan elektronik bilet ekipmanlarını güncel teknolojiyle uyumlu hale getirecek. Böylece taraftarlar kimlik kartlarını okutarak doğrudan stadyumlara girebilecek.

TFF açıklamasında kulüplerin mevcut anlaşmalarını sürdürme hakkı olduğuna da dikkat çekildi: “Kulüplerimiz hali hazırda anlaşma sağladıkları bilet satış firmalarıyla satış ve stadyuma giriş esaslarını belirleme hakkına sahip olacaktır.”

Bu kapsamda, kulüpler isterlerse mevcut bilet firmalarıyla çalışmaya devam edebilecek ancak taraftarlar için kimlik kartı üzerinden giriş seçeneği de bulunacak.

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