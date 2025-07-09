Altın ve euro sonrası gözler oraya çevrildi!

Altın ve döviz piyasaları üzerine yaptığı tahminlerle tanınan yatırım uzmanı İslam Memiş, 2025 yılının ikinci yarısı için yatırımcılara önemli mesajlar verdi. TV100'e konuşan Memiş, gram altın ve eurodaki yükselişi değerlendirirken, yılın kalan döneminde gümüşe odaklanılması gerektiğini söyledi.

Memiş, “Altın ilk yarıda getirisini verdi. Gümüş yılın devamında potansiyel taşıyor. Sıra artık onda” diyerek dikkatleri bu alana çekti. Yıl başından bu yana 4.447 TL’yi gören gram altında ise bir miktar geri çekilme olduğunu belirtti ve yatırımcılar için Temmuz ayını “alım fırsatı” olarak nitelendirdi.

Öte yandan euro/dolar paritesinin 1.18 seviyesine yükselmesiyle birlikte, euro da en çok kazandıran ikinci yatırım aracı oldu. Memiş, yıl sonuna kadar 1.20 seviyesi aşılabilir diyerek yönün yukarı olduğunu vurguladı.

Altın için 4.200 - 4.220 TL bandının destek seviyesi olduğunu, yıl sonunda yeniden 4.500 TL'nin test edilebileceğini belirten Memiş, ons altında da 3.280 - 3.350 dolar seviyelerine dikkat çekti.