CHP'de istifa depremi! iki isim birden ayrıldı

CHP Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde dikkat çeken iki istifa yaşandı. Meclis üyeleri görevlerine devam edecek ancak partiyle yollarını ayırdı.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
CHP'de istifa depremi! iki isim birden ayrıldı
Yayınlanma:

Bayrampaşa Belediyesi’nde CHP sıralarından seçilen iki meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Sürpriz kararı duyuran isimler Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu oldu.

İstifaya gerekçe olarak, mevcut yönetimin “bazı etik dışı tutumları” gösterildi. İki isim, parti içindeki “siyasi duruş” ve “karar alma biçimi”yle ilgili ciddi rahatsızlıklar yaşadıklarını belirtti.

Yazılı açıklamada özellikle belediye başkanının tutumlarına dikkat çekildiği belirtilirken, detay verilmedi. Ancak kulislerde konuşulanlar gündemi sarsacak nitelikte.

CHP Bayrampaşa İlçe Örgütü'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bakan Uraloğlu: Grok için şu an yasak yok, ama küfürler devam ederse gereği yapılırBakan Uraloğlu: Grok için şu an yasak yok, ama küfürler devam ederse gereği yapılırGündem
Toplu ulaşıma sessiz sedasız zam: Kartlar iptal, yeni ücretler cep yakıyorToplu ulaşıma sessiz sedasız zam: Kartlar iptal, yeni ücretler cep yakıyorYurt
Murat Çalık cezaevinde fenalaştı! Hastaneden “tahliye” çağrısı geldiMurat Çalık cezaevinde fenalaştı! Hastaneden “tahliye” çağrısı geldiGündem
chp istifa
Günün Manşetleri
CHP’de şok istifa! İki isim partiden ayrıldı
ERDOĞAN'DAN NET ÇIKIŞ
Bakan Tekin'den dikkat çeken açıklama
"HUZUR İSTANBUL"DA DEV OPERASYON
ZEYDAN KARALAR TUTUKLANDI!
''Bu sonu olmayan bir savaş olur''
110 bin Euro’luk rüşveti kabul etti
POS CİHAZLARIYLA DEV VURGUN!
8 İLDE 25 GÖZALTI
"KAFES" OPERASYONUNDA 25 GÖZALTI
Çok Okunanlar
500 bin TL'si olan dikkat! 500 bin TL'si olan dikkat!
Yatırımcılar dikkat! Yatırımcılar dikkat!
A101'de karavan satışı başladı! Aktüel katalogda yok yok A101'de karavan satışı başladı! Aktüel katalogda yok yok
Akaryakıta zam üstüne zam! Akaryakıta zam üstüne zam!
Ulaşımda yeni dönem: Bilet fiyatları uçtu, abonman kalktı! Ulaşımda yeni dönem: Bilet fiyatları uçtu, abonman kalktı!