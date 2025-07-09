CHP'de istifa depremi! iki isim birden ayrıldı

Bayrampaşa Belediyesi’nde CHP sıralarından seçilen iki meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Sürpriz kararı duyuran isimler Saki Teker ve Ali Karahasanoğlu oldu.

İstifaya gerekçe olarak, mevcut yönetimin “bazı etik dışı tutumları” gösterildi. İki isim, parti içindeki “siyasi duruş” ve “karar alma biçimi”yle ilgili ciddi rahatsızlıklar yaşadıklarını belirtti.

Yazılı açıklamada özellikle belediye başkanının tutumlarına dikkat çekildiği belirtilirken, detay verilmedi. Ancak kulislerde konuşulanlar gündemi sarsacak nitelikte.

CHP Bayrampaşa İlçe Örgütü'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.