Galatasaray 25. kez şampiyon: Tarihe geçen 5. yıldız

RAMS Park’ta oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında Victor Osimhen’in attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ancak yalnızca bir dakika sonra 26. dakikada Osimhen, bu kez kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda Galatasaray, Alvaro Morata’nın ceza sahasında düşürülmesinin ardından Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Taraftarların yoğun isteği üzerine penaltıyı kaleci Fernando Muslera kullandı. Muslera'nın vuruşunda Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit topa dokunsa da gole engel olamadı: 3-0.

Bu golle birlikte maçın skoru belirlenmiş oldu. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak üst üste 3. kez lig şampiyonluğuna ulaştı.

Galatasaray, bu galibiyetle puanını 89’a yükselterek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Böylece Süper Lig tarihinde 25. kez şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, formalarına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım oldu.

Gelecek hafta Galatasaray, deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak. Kayserispor ise evinde Bodrum FK’yı ağırlayacak.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü. Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte sarı-kırmızılılar sezonu iki kupayla tamamlama başarısı gösterdi.

Galatasaray kadrosunda yer alan ve bu sezon ligde süre alan 27 futbolcudan 21’i daha önce kariyerlerinde şampiyonluk yaşamıştı. Ancak 6 oyuncu, Süper Lig şampiyonluğu ile kariyerlerinde ilk kez bu sevinci tattı.

İlk kez lig şampiyonu olan oyuncular şunlar:

Gabriel Sara (Brezilya)

Ismail Jakobs (Senegal)

Eren Elmalı (Türkiye)

Przemyslaw Frankowski (Polonya)

Ahmed Kutucu (Türkiye)

Berat Luş (Türkiye)

Galatasaray’ın Kayserispor karşısındaki ilk golünü atan Victor Osimhen’in sevinci, kızıyla daha da anlam kazandı. Tribünde bulunan 2.5 yaşındaki kızı, babasının golünü stadyum hoparlörlerinden anons etti. Minik Osimhen’in anonsu tribünlerde duygu dolu anlar yaşattı.