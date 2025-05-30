Galatasaray - Başakşehir FK maçı hangi kanalda? Galatasaray - Başakşehir FK maçı canlı izle

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray ile Başakşehir FK arasındaki maç büyük merakla bekleniyor. İşte karşılaşmanın detayları…

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Galatasaray - Başakşehir FK maçı hangi kanalda? Galatasaray - Başakşehir FK maçı canlı izle
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Galatasaray, sezonun son haftasında kendi sahasında Başakşehir FK’yı ağırlayacak.

Bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, üst üste üçüncü kez lig şampiyonu olmanın sevincini yaşıyor.

Süper Lig tarihinin en çok şampiyonluk kazanan takımı olan Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kutlayarak 5. yıldızı formasına taktı. Sezonu taraftarı önünde galibiyetle kapatmak isteyen sarı-kırmızılılar, son maçta Başakşehir ile mücadele edecek.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Galatasaray deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Futbolseverler, Galatasaray - Başakşehir FK maçının tarihini, saatini ve yayın kanalını merak ediyor.

Peki, Galatasaray - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

Galatasaray - Başakşehir FK maçı 29 Mayıs 2025 Cuma günü saat 20:00’de Rams Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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