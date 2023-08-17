Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a gönderme: Özür bekliyoruz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek,Beşiktaş’ın Kosovalı futbolcu Mliot Rashica’nın transferiyle ilgili yaptığı videodan dolayı siyah-beyazlılardan özür beklediklerini söyledi.

BEŞİKTAŞ'TAN ÖZÜR BEKLİYORUZ

Beşiktaş’ın, Kosovalı futbolcu Mliot Rashica’nın transferiyle ilgili yaptığı videonun hatırlatılması üzerine Başkan Özbek, “Dün geceden beri çok üzgünüm. Galatasaray’ı bilmek lazım, Galatasaray’ı öğrenmek lazım, Neden? Eğer böyle bir yakıştırma yapıyorsanız o camiayı, o kurumu iyi tanımak lazım. Galatasaray 500 yılı aşkın mazisi olan, etik değerleri olan bir kurum. Bu ülkeye değerli devlet adamları, bilim insanları yetiştirmiş, binlerce gencimize Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in değerlerini öğretmiş bir kurum. Ayrıca bu ülke için canını Kafkaslar’da, Çanakkale’de veren, talebeleri yetiştiren bir kurumdan bahsediyoruz. Galatasaray, Cumhuriyet’in yüzüdür. Cumhuriyet’in yüzü olan bir kurumu, eli kanlı terör örgütüyle ilişkilendirmek, onunla sanki iş birliği varmış gibi bu manada bazı yorumlar yapmak ve ilişkilendiren bazı görüntüleri paylaşmak, onunla yan yana getirmek, dünyanın en saçma işi. Bu büyük bir hadsizlik. Bütün bir gaf.

Galatasaray’ı tanımamakla kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu eli kanlı terör örgütü ülkemiz çok sıkıntılar yaşadı. Niye hala bu terör örgütünün değirmenin su taşıyacak şekilde bazı yakıştırmaklar yaparak, ülkeyi bölmeye kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz. Bugün ülkenin ihtiyacı bu mu? Onun için ülkesini seven, ülkesin aşık herkesin bu konuda çok duyarlı olması lazım. Galatasaray olarak Beşiktaş’tan özür bekliyoruz. Beşiktaş ile yeşil sahalarda rekabet eden bir kurumuz. Onlarla 100 yıllardan beri müsabakalarda mücadele ediyoruz, kardeşliğimiz var, onların büyüklerine her aman saygılıyız. Niye buna ihtiyaç duydunuz? Ne elde ettiniz, ne fayda sağladınız diye Beşiktaşlı yöneticilere soruyorum. Herkesi bu konuda sakin olmaya, buna prim verilmemesini rica ediyorum. Herkes şunu bilsin; Galatasaray, Cumhuriyet’in yüzü. Galatasaray hiç kimsenin yanında da bu yaptıkları kar bırakmayacağız. Bunun hesabını Galatasaray, bu işe sebebiyet verenlerden de soracaktır" şeklinde konuştu.