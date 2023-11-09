Galatasaray, Bayern Maçı Hakemini Şikayet Edecek!

Galatasaray Kulübü, Bayern Münih maçının tartışmalı hakemi Antonio Nobre ve VAR'daki hakemleri UEFA'ya şikayet edecek. İşte detaylar...

Galatasaray, Bayern Maçı Hakemini Şikayet Edecek!
Galatasaray, Bayern Maçı Hakemini Şikayet Edecek!
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

Büyük Tepki Çekti

Mücadeleyi 2-1 kaybeden sarı kırmızılı takım, hakem kararlarına ciddi tepki gösterdi.Birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı maçın ardından Galatasaray yönetimi flaş bir karar aldı.

Galatasaray, Bayern Maçı Hakemini Şikayet Edecek! - Resim : 1

G.saray Şikayet Edecek

Milliyetin haberine göre Galatasaray Kulübü, Bayern Münih maçının tartışmalı hakemi Antonio Nobre ve VAR'daki hakemleri UEFA'ya şikayet edecek.

Okan Buruk Eleştirmişti

Okan Buruk maçın ardından hakem Nobre için "Burada konumuzu direkt olarak hakeme bağlamak istemiyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum Bayern Münih'e karşı oynayabileceğimiz oyunu oynadık. Davies'e ikinci yarı gösterilmeyen bir sarı kart var. 10 kişi kalsalar farklı olabilirdi. Yediğimiz ilk gol öncesi Barış'ın ayağına bir basma var." ifadelerini kullandı.

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# bayern münih # Galatasaray
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