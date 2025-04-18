Galatasaray - Bodrum FK maçı hangi kanalda? Galatasaray - Bodrum FK maçı canlı izle

Süper Lig'de 32. haftanın açılış karşılaşmasında lider Galatasaray, sahasında formda Bodrum FK’yi konuk edecek. Samsunspor galibiyetiyle moral bulan sarı-kırmızılılar, Bodrum karşısında da hata yapmadan zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Galatasaray - Bodrum FK maçı hangi kanalda? Galatasaray - Bodrum FK maçı canlı izle
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Son dört deplasman maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bodrum FK ise zorlu Rams Park deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray - Bodrum FK maçı bugün (18 Nisan Cuma) saat 20.00’de başlayacak ve mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta oynanacak.

Karşılaşma öncesi Galatasaray’da 4 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. İlk 11’in önemli isimleri Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara bu akşam kart görmeleri halinde, 33. haftadaki Eyüpspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Seferi, Fredy, Bardhi, Okita, Puscas

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