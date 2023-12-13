Galatasaray, Dev Geliri Kaçırdı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında deplasmanda Kopenhag'a konuk olan Galatasaray 1-0 kaybederek oldukça büyük bir parayı elinden tepti.

Galatasaray, Dev Geliri Kaçırdı!
Galatasaray, Dev Geliri Kaçırdı!

Galatasaray, Kopenhag maçını kaybederek turun yanı sıra önemli miktarda para ödülüne de ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, kazanması halinde son 16 turunun yanı sıra 12,4 milyon avro parayı da kasasına koyacaktı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu katılım, katsayı ve performans primlerinden gelen yaklaşık 30 milyon avroluk gelirle kapattı.

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