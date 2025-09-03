Galatasaray efsanesinin oğlu Türkiye’ye dönüyor! Ianis Hagi Süper Lig’de

Gazeteci Ertan Süzgün’ün haberine göre, Alanyaspor, Ianis Hagi’yi İstanbul’a getirerek sağlık kontrollerine soktu. Transfer görüşmeleri olumlu sonuçlandı ve taraflar 2 yıllık anlaşma sağladı.

Rangers ile sözleşmesi sona eren Ianis Hagi, bonservis bedeli olmadan Süper Lig’e geliyor. Transferin kısa süre içinde kulüp tarafından da açıklanması bekleniyor.

İSTANBUL DOĞUMLU, TÜRK FUTBOLUNA YABANCI DEĞİL

1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ianis Hagi, futbola babasının kurduğu akademide başladı. Ardından Romanya’da FC Viitorul, İtalya’da Fiorentina, Belçika’da Genk ve son olarak İspanya’da Alavés gibi takımlarda top koşturdu.

Son olarak Rangers forması giyen Ianis, İskoç ekibiyle 130 maça çıkıp 20 gol ve 28 asist kaydetti. Kulüp kariyeri boyunca toplam 289 maçta 57 gol ve 51 asist üreten 10 numara, yaratıcı orta saha rolüyle dikkat çekiyor.

ROMANYA MİLLİ TAKIMI’NIN DA VAZGEÇİLMEZİ

Ianis Hagi, kulüp kariyerinin yanı sıra Romanya Milli Takımı’nda da aktif olarak forma giyiyor. Bugüne kadar 46 kez milli formayı giyen Hagi, 6 gol kaydetti.

Hem yeteneği hem de soyadı nedeniyle Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği Ianis Hagi’nin, Süper Lig’e dönüşü büyük heyecan yarattı. Babasının izinden giderek Türkiye’de iz bırakması beklenen genç oyuncu, Alanyaspor’da kariyerinde yeni bir sayfa açacak.