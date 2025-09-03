Şüpheli madde polisi hastanelik etti! 9 polis hastaneye kaldırıldı

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde gerçekleştirdikleri uygulama sırasında yabancı plakalı bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan kontroller sırasında, benzin deposunda şüpheli bir madde tespit edildi. İnceleme sırasında maddenin yaydığı kokudan etkilenen 9 polis memuru rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı.

VALİLİK: "8 POLİSİMİZ TABURCU EDİLDİ"

Valilikten yapılan açıklamada, "Aracın yakıt deposunda tespit edilen şüpheli maddeyle ilgili yapılan inceleme esnasında kokudan etkilenen 9 polis memurumuzdan, 1 polisimiz tedavisinin ardından aynı gün taburcu edilirken, 8 polisimiz ise hastanede tedavi altına alınmıştı." denildi.

Bugün itibarıyla sağlık durumu iyi olan 7 polis memurunun daha taburcu edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, "1 polis memurumuz sağlık durumu iyi olmakla birlikte tedbiren hastanede müşahede altında tutulmakta." ifadesi yer aldı.

Olayın ardından, benzin deposunda bulunan maddenin ne olduğuna dair araştırmalar başlatıldı. Şüpheli maddenin tespiti için teknik incelemeler sürüyor. Yetkililer, maddenin türü ve tehlike seviyesi hakkında net bilgi vermedi.