CHP’de noter mesaisi! Delegeler olağanüstü kongre için harekete geçti

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen il başkanı ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Yerlerine geçici yönetim kurulu atanırken, CHP İstanbul’da kriz büyüdü.

Bu kararın ardından CHP İstanbul İl Kongresi delegeleri, olağanüstü kongre talebiyle noter huzurunda imza vermeye başladı.

ZEYBEK: “DİRENCİMİZ GÜÇLÜ, İMZAMIZI VERDİK”

Ekonomim'e göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada noter sürecine katıldığını duyurdu. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Direncimiz, birliğimiz ve inancımız, kimsenin göremediği kadar güçlü. Olağanüstü Kongremiz için noter huzurunda imzamızı verdik. Özgür Çelik başkanımızın sonuna kadar arkasındayız."

Zeybek’in ardından çok sayıda delege de notere giderek kongrenin olağanüstü toplanması için imza vermeye başladı. CHP tabanında dayanışma mesajları öne çıktı.

ÖZGÜR ÖZEL: “BU GERÇEK BİR CHP'LİLİK DURUŞUDUR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de İstanbul İl Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada, noter sürecine destek verdiğini belirtti. Özel, kongrede farklı listelerden aday olan delegelerin bile bugün birlik içinde hareket ettiğini vurguladı:

"Özgür Çelik’in seçildiği kurultayda oy kullanan ve görevinin başında olan delegelerin bugün noterde kuyrukta olduğunu görüyoruz."

"Geçen seçimde Özgür Çelik’e oy vermemiş, karşı listede yer almış, hatta görev talep etmiş arkadaşlarımız dahi bu hukuksuzluğun karşısında, partinin ve Özgür Çelik’in arkasında noterde sıradadır."

Özel, parti içi iradenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin hangi görüşten olursa olsun il delegeleri noterde sıraya girip; tertemiz iradelerine, tertemiz seçimlerine sahip çıkıyorlar. Geçen kongrede karşı taraflarda yarışırken bugün kolkola, önlü arkalı noter sıralarından fotoğraflarını yollayan her bir delegemizin alnından öpüyorum."