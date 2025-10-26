Galatasaray evinde fire vermedi! 10 kişi kalan Göztepe'yi 3 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, evinde Göztepe'yi ağırladı. Maçın henüz başında geriye düşen sarı-kırmızılılar, ilk yarının sonunda gelen kırmızı kartla oyunun seyrini tamamen değiştirmeyi başardı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftası, Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray ile Stanimir Stoilov'un yönetimindeki Göztepe arasında oynanan maça sahne oldu. Mücadele ev sahibi Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

GÖZTEPE HIZLI BAŞLADI, OSIMHEN CEVAP VERDİ

Karşılaşmaya hızlı bir giriş yapan taraf konuk ekip Göztepe oldu. Dakikalar 6'yı gösterdiğinde Efkan Bekiroğlu'nun attığı golle İzmir ekibi 1-0 öne geçti. Ev sahibi Galatasaray'ın bu gole yanıtı gecikmedi. Maçın 19. dakikasında sahneye çıkan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, durumu 1-1'e getiren golü kaydetti.

İlk yarının son anlarında Göztepe için işler tersine döndü. Bokele, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı ve oyun dışında kaldı. İkinci yarıda rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren Galatasaray, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'nin bulduğu gollerle skoru 3-1'e taşıyarak 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi.

Bu sonucun ardından Galatasaray ligdeki puanını 28'e ulaştırırken, Göztepe ise 16 puanda kaldı.

