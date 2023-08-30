Galatasaray gruplara ismini yazdırdı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Norveç ekibi Molde'yi iki maçta da (3-2, 2-1) mağlup ederek gruplara kalmayı başardı.

Galatasaray gruplara ismini yazdırdı!
Galatasaray gruplara ismini yazdırdı!
Editör: Süleyman Daban
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Stat: RAMS Park

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay (Dk. 90 Berkan Kutlu), Tete (Dk. 80 Bakambu), Mertens (Dk. 72 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 72 Barış Alper Yılmaz), Icardi

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon (Dk. 22 Lovik-Dk. 85 Grodem), Kaasa (Dk. 21 Hestad), Mannsverk, Breivik (Dk. 76 Eriksen), Haugen, Eikrem (Dk. 76 Berisha), Brynhildsen

Goller: Dk. 7 Icardi (Penaltıdan), Dk. 90+3 Angelino (Galatasaray), Dk. 66 Hestad (Molde)

Sarı kartlar: Dk. 5 Ellingsen, Dk. 85 Mannsverk, Dk. 90+7 Berisha (Molde), Dk. 45+5 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 74 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)


Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında konuk ettiği Norveç temsilcisi Molde'yi 2-1 yendi.

Eşleşmede deplasmandaki ilk maçtan da 3-2'lik galibiyetle dönen sarı-kırmızılı takım, adını gruplara yazdırdı.

55. dakikada ceza sahası yayının sağında topla buluşan Tete'nin şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak az farkla yandan auta gitti.

66. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu ile Kerem Demirbay'ın anlaşmazlığında topu kapan Breivik, Boey'dan sıyrılarak soldan ceza sahasına girdi. Açısı daralan Breivik, pasını daha uygun durumdaki Hestad'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

77. dakikada derinlemesine atılan pasta savunma arkasına sarkan Berisha, sol çaprazdan karşı karşıya şutunu çekti. Kaleci Muslera, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81. dakikada Molde'nin golü Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Eriksen'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Berisha, kaleci Muslera'dan sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi. Yapılan VAR incelesi sonrasında Berisha'nın ofsaytta olduğu tespit edildi ve ağlara giden meşin yuvarlak gol değeri kazanmadı.

90+3. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir kez daha öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda kazanılan serbest vuruşu Angelino kullandı. İspanyol futbolcunun doğrudan kaleye vurduğu top barajdaki Ellingsen'e çarparak ağlara gitti: 2-1.

Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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