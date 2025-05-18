Galatasaray hangi şartlarda şampiyon olacak? Bugün belli olacak mı?

Galatasaray, 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunun son iki haftasına büyük bir avantajla giriyor. 35 hafta sonunda 27 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 86 puan toplayan sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Galatasaray hangi şartlarda şampiyon olacak? Bugün belli olacak mı?
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Galatasaray, 18 Mayıs’ta sahasında oynayacağı Kayserispor maçında galip gelirse ya da beraberlikle sahadan ayrılırsa, puanını 87 veya 89’a yükselterek şampiyonluğunu ilan edecek. Bu durumda sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’deki 25. şampiyonluğuna ulaşmış olacak.

Mağlubiyet halinde ne olur?

Eğer Galatasaray, Kayserispor karşısında mağlup olursa bile avantajını sürdürecek. Kalan iki haftada Göztepe veya Başakşehir karşısında alacağı bir puan bile şampiyonluk için yeterli olacak.

İkili averaj Galatasaray’da

Sezon içinde Fenerbahçe ile oynanan maçlarda rakibini 3-1 mağlup edip bir karşılaşmada da 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikili averajda üstün durumda. Bu nedenle puan eşitliği yaşansa bile Galatasaray şampiyon ilan edilecek.

5. yıldız için tarihi fırsat

Galatasaray, bu sezon şampiyon olması halinde Süper Lig tarihinde bir ilki başaracak. Sarı-kırmızılılar, 25. şampiyonluğuna ulaşarak formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanacak. Bu başarı, Türk futbol tarihine altın harflerle yazılacak.

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Galatasaray şampiyonluk
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