Galatasaray-Kasımpaşa Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 11. haftasının perdesi İstanbul'da açılacak. Lider Fenerbahçe'nin iki puan gerisinde ikinci sırada yer alan Galatasaray, ligin formda ekiplerinden Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Cimbom, 9 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la oynayacağı zor maç öncesinde rakibini baskı altına almak istiyor. Paşa ise Kemal Özdeş'le yakaladığı çıkışı sürdürmenin peşinde. Son 6 maçta sadece 1 kez kaybeden Lacivert-Beyazlılar, Galatasaray deplasmanından puanla ayrılmak istiyor.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Torreira, Kaan, Ziyech, Kerem A., Zaha, Icardi.

Kasımpaşa: Ali, Emre, Winck, Omeruo, Yasin Ö., Duhan, Hasan Emre, Saddiki, Ouanes, Selim Dilli, Erdem Ç., Fall.

Galatasaray-Kasımpaşa Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Maç bugün saat 20.00'de BEİN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.