Galatasaray-Kasımpaşa Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İkinci sıradaki Sarı-Kırmızılılar seriyi sürdürmek, son 6 maçta sadece 1 kez kaybeden Paşa ise çıkışını devam ettirmek için sahaya çıkacak. İşte muhtemel 11'ler.

Galatasaray-Kasımpaşa Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Muhtemel 11'ler
Galatasaray-Kasımpaşa Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Muhtemel 11'ler
Editör: Nihat Çarboğa
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Süper Lig'in 11. haftasının perdesi İstanbul'da açılacak. Lider Fenerbahçe'nin iki puan gerisinde ikinci sırada yer alan Galatasaray, ligin formda ekiplerinden Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Cimbom, 9 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la oynayacağı zor maç öncesinde rakibini baskı altına almak istiyor. Paşa ise Kemal Özdeş'le yakaladığı çıkışı sürdürmenin peşinde. Son 6 maçta sadece 1 kez kaybeden Lacivert-Beyazlılar, Galatasaray deplasmanından puanla ayrılmak istiyor.

Galatasaray-Kasımpaşa Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? Muhtemel 11'ler - Resim : 1

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Torreira, Kaan, Ziyech, Kerem A., Zaha, Icardi.

Kasımpaşa: Ali, Emre, Winck, Omeruo, Yasin Ö., Duhan, Hasan Emre, Saddiki, Ouanes, Selim Dilli, Erdem Ç., Fall.

Galatasaray-Kasımpaşa Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Maç bugün saat 20.00'de BEİN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.

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# Galatasaray # kasımpaşa
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