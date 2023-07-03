Galatasaray Nef Jonah Radebaugh'u transfer etti
Galatasaray Nef, ABD'li basketbolcu Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattığını duyurdu. 1,90 metre boyundaki ABD'li oyun kurucu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Nef, transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, bu kapsamdda ABD'li basketbolcu Jonah Radebaugh'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren erkek basketbol takımımız Galatasaray Nef, 1,90 metre boyundaki ABD'li oyun kurucu Jonah Radebaugh ile 1+1 yıllık anlaşarak kadrosunu güçlendirdi. Son olarak İspanya'nın Valencia takımının formasını giyen yeni transferimize parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl dileriz.
🦁 Yeni evine hoş geldin Jonah Radebaugh 💛❤️ #AslanGibiSavaş @Radebaugh12— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) July 3, 2023
🔗 https://t.co/DmSfIQAAA3 https://t.co/n2lcD0AQDu pic.twitter.com/YrR0k7kL5M
Kaynak: Anadolu Ajansı
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