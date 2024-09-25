Galatasaray - PAOK maçı canlı izle! TRT 1 canlı maç izle

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, lig aşamasındaki ilk hafta maçında seyircisi önünde RAMS Park'ta PAOK'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezona Avrupa kupalarında kötü bir başlangıç yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenilerek elendi veUEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Cimbom, yeni sezonda lige ise iyi bir performansla giriş yaptı. Oynadığı 6 maçta 6 galibiyet alan Galatasaray, son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbiden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, ligde topladığı 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray'ın rakibi PAOK ise geçtiğimiz sezonu Yunanistan Ligi'nde şampiyon olarak tamamlamıştı. Yeni sezonda Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan PAOK, Banja Luka'yı 3-2 ve 1-0'lık skorlarla elemeyi başarmıştı. 3. eleme turunda Malmö ile karşılaşan PAOK, 2-2 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında rakibine 4-3 kaybederek elenmiş ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynamıştı. Bu turdaki rakibi Shamrock Rovers'ı 4-0 ve 2-0'lık skorlarla elemeyi başaran Yunan ekibi, adını UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yazdırmıştı. Yeni sezonda 5 lig mücadelesine çıkan PAOK, bu maçlarda 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu maçlarda rakip fileleri 11 kez sarsmayı başaran PAOK, kalesinde ise 4 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında PAOK'u ağırlayacağı maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo'nun yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak. VAR odasında ise Carlos del Cerro Grande ile yardımcısı Guillermo Cuadra görev yapacak.

GALATASARAY AVRUPA'DA 319. MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray, PAOK maçıyla Avrupa kupalarında 319. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 318 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 429 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 476 gole engel olamadı.

GALATASARAY'IN GENİŞ KADROSU

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen.

GALATASARAY-PAOK MAÇI CANLI İZLE! GALATASARAY-PAOK MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray ile PAOK arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-PAOK maçı, saat 22.00'de başlayacak. Galatasaray-PAOK maçı TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-PAOK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!