Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı! Barış Alper Yılmaz da listede

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Barış Alper Yılmaz da sarı-kırmızılıların listesinde yer aldı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı! Barış Alper Yılmaz da listede
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı.

Bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı-kırmızılılar, kadro listesini UEFA’ya bildirdi. Geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılması gündemde olan Barış Alper Yılmaz da kadroda yer aldı.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu şöyle:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı! Barış Alper Yılmaz da listede - Resim : 1

Galatasaray şampiyonlar ligi kadro
