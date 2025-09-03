CHP’den Gürsel Tekin’e disiplin süreci: Savunma yapması için çağrıda bulunuldu

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Gürsel Tekin’e yazılı ya da sözlü savunma yapması için çağrıda bulundu.

Kuruldan yapılan çağrıda, Gürsel Tekin’in sözlü savunma yapmak istemesi halinde 26 Eylül’de Genel Merkez’deki toplantıya katılabileceği belirtildi.

