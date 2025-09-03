Türkiye - Gürcistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkıyor. Milliler ilk olarak deplasmanda Gürcistan ile, ardından ise güçlü rakibi İspanya ile mücadele edecek.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19.00’da Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda Gürcistan ile karşılaşacak. Karşılaşmanın TV8 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

İSPANYA MAÇI PROGRAMI

A Milli Takım, Gürcistan deplasmanının ardından Konya’da İspanya ile karşılaşacak.

7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadele, millilerin Dünya Kupası yolunda kritik virajlarından biri olacak.



Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 6 Eylül’de Konya’da basın toplantısı düzenleyecek.

Ay-yıldızlılar son antrenmanını 6 Eylül saat 20.30’da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda yapacak.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır



Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik



Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan



Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün