A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Gürcistan ve İspanya ile karşılaşacak. Gürcistan-Türkiye mücadelesi 4 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanacak ve TV8’den canlı yayınlanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Türkiye - Gürcistan milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkıyor. Milliler ilk olarak deplasmanda Gürcistan ile, ardından ise güçlü rakibi İspanya ile mücadele edecek.

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye, 4 Eylül 2025 Perşembe günü saat 19.00’da Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda Gürcistan ile karşılaşacak. Karşılaşmanın TV8 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

İSPANYA MAÇI PROGRAMI

A Milli Takım, Gürcistan deplasmanının ardından Konya’da İspanya ile karşılaşacak.

7 Eylül Pazar günü saat 21.45’te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadele, millilerin Dünya Kupası yolunda kritik virajlarından biri olacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 6 Eylül’de Konya’da basın toplantısı düzenleyecek.
Ay-yıldızlılar son antrenmanını 6 Eylül saat 20.30’da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda yapacak.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Teknik direktör Vincenzo Montella’nın aday kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

