Galatasaray savunmasını garanti altına aldı: Yıldız oyuncu 2029’a kadar takımda

Galatasaray, geçen sezon sergilediği performansla dikkat çeken Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez’in sözleşmesini 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzattı. 29 yaşındaki savunmacı, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 44 maçta sahaya çıkmış ve 5 gol atmıştı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Galatasaray Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez ile ilgili sözleşme uzatma kararını resmi olarak duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Davinson Sanchez Mina’nın sözleşmesi 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

44 MAÇ 5 GOL

Geçen sezon Galatasaray formasıyla toplam 44 resmi maça çıkan Davinson Sanchez, takımına yalnızca savunmada değil, hücumda da katkı sağladı. 5 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, özellikle duran toplarda etkili performansıyla öne çıktı.

Davinson Sanchez’in performansından memnun kalan Galatasaray yönetimi, oyuncunun uzun vadeli planlarda yer almasına karar verdi. Yapılan yeni sözleşmeyle Kolombiyalı futbolcu, en az 4 sezon daha sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

Galatasaray Sanchez
