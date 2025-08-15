Bakan Yerlikaya açıkladı: Balıkesir’de deprem sonrası ağır tablo

Balıkesir’de yaşanan depremin ardından bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Alakır, Kızılgür ve Alacaatlı köylerinde depremzedelerle bir araya geldi. Yerlikaya, tüm sürecin Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında koordineli olarak yürütüldüğünü belirtti.

Depremin saat 19.53'te meydana geldiğini hatırlatan Bakan Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının hızlıca başladığını ve 23.00 itibarıyla tamamlandığını açıkladı.

831 BAĞIMSIZ BÖLÜM HASARLI

Yerlikaya, Balıkesir genelinde yapılan ilk tespitlere göre 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu söyledi. İlçe merkezlerinde 192, kırsal mahallelerde ise 503 konutun hasar gördüğünü açıkladı.

Kent genelindeki 75 mahallenin 30’unda ağır hasar tespit edilmediğini belirten Yerlikaya, 45 mahallede kira yardımı ve konteyner kurulumlarının devam ettiğini ifade etti. 146 konteyner talebinin 135’inin kurulduğunu, kalanlarının ise gün içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Depremzedeler için hazırlanan konteynerlerin içeriğine de değinen Yerlikaya, her konteynerin buzdolabı, klima, termosifon, yatak ve mutfak seti ile birlikte teslim edildiğini vurguladı. Ayrıca Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın 14 binanın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğünü, 3 cami minaresinin ise yıkıldığını bildirdi.

YARDIMLAR SÜRÜYOR: MİLYONLARCA TL DESTEK

AFAD tarafından deprem bölgesine 20 milyon TL ödenek gönderildiğini belirten Bakan Yerlikaya, 244 aileye toplam 7 milyon 435 bin TL ödeme yapıldığını, hayatını kaybeden bir vatandaşın yakınına ise 130 bin TL olmak üzere toplam 7 milyon 565 bin TL yardım sağlandığını açıkladı.

Depremden etkilenen Manisa’ya da 10 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiğini ifade eden Yerlikaya, 72 konut, 8 iş yeri, 23 ahır ve 18 diğer yapının ağır hasarlı olduğunu belirtti. Bu bölgede 30 konteyner sevk edildiğini, 6 aileye konteyner, 11 aileye ise kira desteği sağlandığını bildirdi.

Yerlikaya ayrıca 12 Ağustos’ta Bigadiç Köseler Mahallesi’nde çıkan yangında zarar gören hanelere toplam 1 milyon 44 bin TL yardım yapıldığını, bölgeye 9 konteyner kurulduğunu söyledi.

Tüm kamu kurumlarının, belediyelerin, Kızılay’ın ve sivil toplum kuruluşlarının bölgede özveriyle çalışmaya devam ettiğini ifade eden Yerlikaya, “Balıkesir’imize, Sındırgı’mıza tekrar geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin” dedi.