Muğla’da kahreden kaza: Otomobil çarptı, eski vekil yaşamını yitirdi!

Kaza, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 GRN 12 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan eski AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Boğa için çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, Ali Boğa'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

BÖLGEDE SİYASİLERDEN YOĞUN İLGİ

Kaza haberinin ardından Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli ve çeşitli siyasi parti temsilcileri olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bölgede kısa süreli bir güvenlik çemberi oluşturuldu ve yol trafiğe kontrollü olarak açıldı.

Ali Boğa'nın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya neden olan otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın meydana geldiği noktadaki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Ali Boğa’nın ani ölümü Muğla siyasi çevrelerinde büyük üzüntüyle karşılandı. Boğa, 24. Dönem'de AK Parti'den Muğla Milletvekili olarak görev yapmıştı.