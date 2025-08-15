AVM otoparkı alev aldı! Araçlar saniyeler içinde kül oldu

Yangın, öğle saatlerinde Bursa’daki Anatolium AVM’nin dış otoparkı yanında bulunan çalılık alanda başladı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, yere atılan ve söndürülmeyen bir sigara izmariti kuru otları tutuşturdu. Hava sıcaklığının yüksek olması ve rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayıldı.

Alevler kısa sürede otoparkta park halindeki araçlara sıçradı. İlk belirlemelere göre, en az 6 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle AVM içinde herhangi bir tahliye gerçekleştirilmedi ancak otopark çevresi güvenlik çemberine alındı.

İTFAİYE HIZLA MÜDAHALE ETTİ, VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından vatandaşlar, otopark çevresindeki kuru otların temizlenmemiş olmasına tepki gösterdi. “Bu ihmal yüzünden araçlarımız yandı” diyen kullanıcılar, özellikle yaz aylarında bu tür alanlarda daha sıkı temizlik ve güvenlik önlemleri alınması gerektiğini belirtti.

Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeni ve sorumluların belirlenmesi için güvenlik kameraları inceleniyor.