Galatasaray üst üste kazanma rekorunu kırdı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

33. dakikada Torreira'nın ceza yayı önünden çektiği sert şutta, kaleci Günay Güvenç son anda topu yandan kornere çeldi.

40. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı kontrol ederek ceza sahasına giren Hajradinovic'in ikinci vuruşunda ise kaleci Muslera topa sahip oldu.

41. dakikada soldan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında, ön direkte Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç topu üstten kornere attı.

45. dakikada Boey'in sağdan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Torreira'nın kötü vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Icardi'nin vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARI

57. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Rashica'nın pasıyla ceza sahasında kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Zaniolo, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

59. dakikada Hajradinovic'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Koita'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

GALATASARAY ÜST ÜSTE KAZANMA REKORUNU KIRDI

Galatasaray Futbol Takımı, Kasımpaşa'yı yenerek galibiyet serisini 14 maça çıkardı ve ligde üst üste en fazla maç kazanma rekorunun yeni sahibi oldu.

Süper Lig'de sezona Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetimi, Okan Buruk yönetimindeki yeni teknik ekibiyle giren sarı-kırmızılı ekip, sezon başında ve ara transfer dönemlerinde yaptığı transferlerle dikkati çeken bir kadro oluşturdu.

Sezonun ilk 11 haftasında inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, bu süreçte çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Puan tablosunda 11. haftayı lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada tamamlayan Okan Buruk'un öğrencileri, sonrasındaki performansıyla adeta lige damga vurdu.

Ligde son puan kaybını 11. haftada sahasında Corendon Alanyaspor'a karşı 2-2'lik beraberlikle yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 maçta puan kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük (2-0) maçıyla başlayan süreçte sırasıyla Beşiktaş (2-1), Medipol Başakşehir (7-0), İstanbulspor (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Fenerbahçe (3-0), Atakaş Hatayspor (4-0), Fraport TAV Antalyaspor (2-1), Bitexen Giresunspor (4-0), HangiKredi Ümraniyespor (3-2), Trabzonspor (2-1) ve Gaziantep FK (3-0/Hükmen) maçlarından galibiyetle ayrıldı.

"Cimbom" ligin 25. haftasında Nef Stadı'nda ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek seriyi 14 maça taşıdı. Galatasaray, böylelikle Beşiktaş'ın 63 yıldır geçilemeyen rekorunun da yeni sahibi oldu.

Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlı ekibin Şubat 1960'dan bu yana geliştirilemeyen 13 maçlık ligde üst üste en fazla galibiyet rekorunu kırdı.

13. GALİBİYET HÜKMEN

Ligde 13 müsabakada rakiplerine puan şansı tanımayan Galatasaray, bu süreçteki 1 galibiyeti de maç yapmadan elde etti.

Süper Lig'de 23 Ekim 2022'den bu yana puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, 24. haftada Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Gaziantep temsilcisinin ligden çekilmesiyle Galatasaray 24. haftayı maç yapmadan geçti. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 3-0 galip sayıldı.

SON 17 RESMİ MAÇI KAZANDI

Galatasaray, bu sonuçla geride kalan 24. maçında 19. galibiyetini aldı. Bu süreçte 3 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 60'a yükseltti.

Galatasaray, haftayı bay geçen Fenerbahçe ile puan farkını bir maç fazlasıyla 9'a çıkardı.

Kasımpaşa ise 24. maçında 13. kez mağlup olarak 25 puanda kaldı.

Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçını kazandı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.

Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı.

ZANİOLO GOLLE BAŞLADI

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk resmi maçta gol sevinci yaşadı.İtalya'nın Roma takımından 15 milyon avro bedelle kadroya dahil edilen 23 yaşındaki yıldız futbolcu, mücadelenin 46. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi.

Karşılaşmanın 57. dakikasında fileleri havalandıran Zaniolo, takımını 1-0 öne geçirdi. Yıldız oyuncunun golünün ardından stat hoparlöründen deprem sonrası hayatını kaybeden minik Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın adı anons edildi.

Nicolo Zaniolo, Corendon Alanyaspor ve İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçlarında da birer gol atmıştı.

MAÇ SONU "ÜÇLÜ"SÜ ZANİOLO'DAN

Galatasaray'da ilk resmi maçında gol atan Zaniolo, maç sonrası taraftara galibiyet üçlüsü çektirdi.

Karşılaşma sonrasında kale arkasındaki taraftarların önüne giden sarı-kırmızılı ekip, galibiyeti kutladı. Maçtaki tek golün sahibi olan İtalyan yıldız, "Üçlü" olarak tanımlanan tezahüratı yaptırdı.

Diğer kale arkasındaki kutlamada ise taraftarın isteğiyle tezahüratı kaptan Fernando Muslera başlattı.

NELSSON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson cezalı duruma düştü.

Karşılaşma öncesi sınırda bulunan Nelsson, müsabakanın 75. dakikasında sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen genç stoper, 26. haftada deplasmanda yapılacak Arabam.com Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Galatasaray'da İspanyol futbolcu Juan Mata, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, sakatlanarak 22. dakikada yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

KASIMPAŞA'NIN DEPLASMAN GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI



Lacivert-beyazlı ekibin Süper Lig'de deplasmanda kazanamama serisi 7 karşılaşmaya yükseldi.

Ligde son dış saha galibiyetini 7 Eylül'de HangiKredi Ümraniyespor'a karşı alan Kasımpaşa sonrasındaki 7 mücadelede 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

İstanbul temsilcisi, genç teknik adam Selçuk İnan yönetiminde deplasmanda henüz galibiyetle tanışamadı.

KASIMPAŞA CEPHESİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, "İyi mücadele ettik. Ben geldikten sonra takım defansif olarak takım çok önemli bir yol kat etti. Mücadeleleri ve bütün planları harfiyen yerine getirdikleri için oyuncularımı tebrik ediyorum. Ancak bugün topu kazandıktan sonra aslında üzerine çok çalıştığımız ofansif organizasyonların birçoğunda başarısız olduk. Bu da beni üzdü. Önemli ve kaliteli oyuncularımız var. Topu kaptıktan sonra atacağımız ilk maç çok önemliydi ama bunlarda çok başarılı olamadık. Çok basit hatalar yaptık. Onda da başarılı olsaydık buradan galip ayrılabilirdik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler." dedi

Futbolculuk döneminde Galatasaray'da önemli başarılar elde eden Selçuk İnan, Nef Stadı'na rakip olarak geldiği için heyecanlandığını söyledi.

Yıllarının Galatasaray'da geçtiğini belirten İnan, "Burada kaptanlık ve yardımcı antrenörlük yaptım, başarılar kazandım. Sahaya ilk çıktğımda çok heyecanlandım. İnsan kendi evine uzun bir aradan sonra hele de rakip olarak geldiğinde karmaşık duydular içinde olabiliyor. Ben düz bir adamım. Takımımın kazanması için de her şeyi denedim. Burada 300'den fazla maça çıkmış ve atmosferin nasıl olacağını en iyi bilenlerden biri olarak takımımı hazırladım ama neticeyi alamadık." ifadelerini kullandı.

Futbolculuğu dönemindeki serbest vuruş golleri hatırlatılarak maçın son anlarında Aytaç Kara'nın kritik bölgeden kullandığı frikikle ilgili, "O anda sahada olsaydım dediniz mi?" şeklindeki soru üzerine, "Demedim desem yalan olur. İyi pozisyondu. Aytaç da topa iyi vuruyor ama olmadı." diyerek sözlerini tamamladı.