Galatasaray ve City anlaştı: İlkay Gündoğan imzaya çok yakın!

Avrupa transfer piyasasının güvenilir kaynaklarından Fabrizio Romano, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda heyecan verici gelişmeyi duyurdu: Galatasaray ve Manchester City, İlkay Gündoğan transferi için anlaşmaya vardı.

Romano’nun ifadesine göre, İngiliz devi City, oyuncunun ayrılığına onay verdi. Transferin tamamlanması için sadece İlkay Gündoğan’ın Galatasaray’dan gelen 2 yıllık sözleşme teklifini kabul etmesi gerekiyor.

TRANSFERDE GERİ SAYIM BAŞLADI

Yıldız orta saha oyuncusunun Galatasaray ile el sıkışması halinde, transfer kısa süre içinde resmiyet kazanacak.

İlkay Gündoğan’ın Galatasaray ile isminin anılması yeni değil. Türk kökenli Alman futbolcunun kariyerinin farklı dönemlerinde sarı-kırmızılı ekiple yolu sık sık kesişti. Ancak bugüne kadar bu temaslar söylenti düzeyinde kaldı ve resmi bir transfer gerçekleşmedi.