Galatasaray ve Dursun Özbek’e TFF’den disiplin sevki

TFF, Galatasaray Kulübü ve Başkanı Dursun Özbek’in sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Galatasaray ve Dursun Özbek’e TFF’den disiplin sevki
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TFF, Galatasaray Kulübü ve Başkanı Dursun Özbek’in sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları ise şu şekilde duyuruldu:

"Galatasaray Kulübü’nün 05.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in 03.12.2024 tarihinde medyada yapmış olduğu ve 06.12.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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