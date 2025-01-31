Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki olası rakipleri belli oldu! İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez bu sezon uygulanan lig formatında maçlar tamamlandı. 8. ve son hafta maçlarının ardından puan tablosundaki sıralamalar belli oldu.

Turnuvayı ülkemizde temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, adlarını ilk 24 takım arasına yazdırarak bir üst tura çıkmayı başardı. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'ni 28. sırada tamamlayarak organizasyona veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'ni 14. sırada tamamlayan Galatasaray ve 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ İLK 8'E GİREN TAKIMLAR SON 16 TURUNA YÜKSELDİ

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna kaldı.

Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers, ilk 8'e giren ekipler oldu.

9-24'ÜNCÜ SIRADAKİ TAKIMLAR PLAY-OFF TURUNDA MÜCADELE EDECEK

Ligde 9-24'üncü sıralarda yer alan ekipler, son 16 turuna kalabilmek için play-off oynamaya hak kazandı.

Bodo/Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, AZ Alkmaar, Midtjylland, Union Saint-Gilloise, PAOK, Twente ve Fenerbahçe, play-off turunda mücadele edecek.

Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö, RFS, Ludogorets, Dinamo Kiev, Nice ve Karabağ ise ilk 24'ün dışında kalarak Avrupa kupalarına veda etti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bugün çekilecek play-off turu kurasındaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

Ligde 14. sırayı alan Galatasaray, 19'uncu AZ Alkmaar veya 20'nci Midtjylland ile eşleşecek.

Sarı-kırmızılılar, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.

Puan tablosunda 24. sırayı elde eden Fenerbahçe ise 9'uncu Bodo/Glimt ya da 10'uncu Anderlecht ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertliler, play-off'u geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile karşı karşıya gelecek.