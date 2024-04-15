Galatasaray, zorlu Alanyaspor deplasmanında! İşte karşılaşma öncesi son gelişmeler

Trendyol Süper Lig'de heyecan 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin zirvesinde Galatasaray ile Fenerbahçe büyük bir şampiyonluk yarışı verirken haftaya lider giren Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'nin dün akşam VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etmesiyle maç eksiğiyle 2. sıraya gerileyen Galatasaray, Alanyaspor'u mağlup ederek yeniden liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor.

Alanya Oba Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Galatasaray, ligin geride kalan 31 maçlık bölümünde 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 84 puan topladı. Alanya temsilcisi ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 yenilgiyle 42 puan aldı. Turuncu-yeşilli ekip, 32. hafta öncesi 9. sırada konumlandı.

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK GÜNAY GÜVENÇ

Zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray'da tek eksik isim kaleci Günay Güvenç. 32 yaşındaki file bekçisi, cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

Sarı-kırmızılı takımda Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu ise müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, bugünkü mücadelede kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Siltaş Yapı Pendikspor müsabakasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY 12 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 12 maçtan galip ayrıldı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 12 resmi maçı da kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 19 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 lig maçında 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

GÖZLER MAURO ICARDI'DE

Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 4 gol atan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Tecrübeli santrfor, Alanyaspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.

İKİ TAKIM 16. KEZ KARŞILAŞACAK

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de bugün 16. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 9, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 15 maçta sarı-kırmızılı takımın 35 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor'a konuk olduğu 7 maçın 4'ünü kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 14, Alanyaspor 11 kez ağları havalandırdı.