Galatasaray'a Mauro Icardi'den Kötü Haber! Oynayamayacağı Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile büyük bir şampiyonluk yarışı veren ve 7 Ocak Pazar günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'a yıldız golcüsü Mauro Icardi'den kötü haber geldi.

Bir süredir yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen ve son oynanan Fenerbahçe mücadelesinde de yüzüne darbe olan Icardi, futbolculara verilen iznin ardından yapılan antrenmanlara da katılmamıştı.

Yüz Kemiklerinde Kırık Olduğu Açıklandı!

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." denildi.