Galatasaray'da 8 Numaraya Yeni Formül!

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Cimbom'da orta sahanın vazgeçilmezi haline gelen Lucas Torreira'nın yanına oynayacak oyuncu için iki farklı senaryo devreye sokulacak.

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Süper Lig'de Uruguaylı'nın yanında Sergio Oliveira'da ısrar etmeyi düşünen genç çalıştırıcı, takım savunmasının ön plana çıktığı Şampiyonlar Ligi'nde ise Kaan Ayhan'a şans verecek.

Ligde Oliveira'nın ilk 11'e girmesiyle ise sol bekte tercih yerliden yana olacak ve Kazımcan Karataş şans bulacak. Avrupa'da ise Angelino ve Abdülkerim Bardakcı arasında tercih yapılacak.