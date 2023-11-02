Galatasaray'da 8 Numaraya Yeni Formül!

Hem ligde hem de Avrupa'da zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, zorlu maç trafiğinde kadro planlamasını şekillendirmeye çalışıyor.

Galatasaray'da 8 Numaraya Yeni Formül!
Galatasaray'da 8 Numaraya Yeni Formül!
Editör: Nihat Çarboğa

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Cimbom'da orta sahanın vazgeçilmezi haline gelen Lucas Torreira'nın yanına oynayacak oyuncu için iki farklı senaryo devreye sokulacak.

Galatasaray'da 8 Numaraya Yeni Formül!

Süper Lig'de Uruguaylı'nın yanında Sergio Oliveira'da ısrar etmeyi düşünen genç çalıştırıcı, takım savunmasının ön plana çıktığı Şampiyonlar Ligi'nde ise Kaan Ayhan'a şans verecek.

Galatasaray'da 8 Numaraya Yeni Formül! - Resim : 1

Ligde Oliveira'nın ilk 11'e girmesiyle ise sol bekte tercih yerliden yana olacak ve Kazımcan Karataş şans bulacak. Avrupa'da ise Angelino ve Abdülkerim Bardakcı arasında tercih yapılacak.

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