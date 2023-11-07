Galatasaray'da Bayern Münih Maçı Öncesi Fernando Muslera Gelişmesi!

Galatasaray'da Bayern Münih maçı öncesi Fernando Muslera gelişmesi yaşandı. Oyuncu Bayern Münih maçında oynamak istediğini yönetime iletti.

Galatasaray'da Bayern Münih Maçı Öncesi Fernando Muslera Gelişmesi!
Galatasaray'da Bayern Münih Maçı Öncesi Fernando Muslera Gelişmesi!
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Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Fernando Muslera, Galatasaray'ın Bayern Münih maçı kamp kadrosuna dahil edildi. Uruguaylı eldiven, Mauro Icardi gibi fedakarlık yaparak iğneyle de olsa ilk 11'de yer almak istediğini Okan Buruk'a iletti.

Galatasaray'da Bayern Münih Maçı Öncesi Fernando Muslera Gelişmesi! - Resim : 1

Galatasaray'da Fernando Muslera Gelişmesi!

Fernando Muslera'nın oynayıp oynamayacağına iğne sonrası ağrılarının durumuna göre maç saatinde karar verilecek.

Galatasaray, Bayern Münih ile 8 Kasım Çarşamba akşamı TSİ 23.00'te Allianz Arena'da karşı karşıya gelecek.

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# Galatasaray
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